Le FBI se joint à l’enquête pour démanteler la plus grande escroquerie cryptographique d’Afrique du Sud : le trading miroir

Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, le FBI, se joint à l’enquête de la société sud-africaine de crypto-monnaie Mirror Trading International, MTI, considérée comme la plus grande escroquerie de crypto-monnaie de 2020, selon Bloomberg, pour aider les liquidateurs du régime sud-africain à récupérer les actifs des investisseurs directs.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) collabore avec les liquidateurs de MTI pour protéger les intérêts de plusieurs investisseurs américains et locaux, selon un récent rapport de Bloomberg.

Mirror Trading International comptait environ 260 000 membres dans le monde en novembre 2020 et en comptait également un total de 23 000, d’une valeur actuelle d’environ 885 millions de dollars.

Selon les médias, MTI est entré en liquidation définitive en juin 2021 et Les responsables financiers sud-africains l’ont qualifié d’arnaque à la Ponzi, en plus d’être considérée comme la plus grande escroquerie cryptographique de 2020.

Le groupe, composé de cinq administrateurs, a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Bloomberg :

«Nous avons eu des réunions avec des organismes internationaux chargés de l’application des lois, tels que le Federal Bureau of Investigation, après avoir été contactés par eux. Le FBI s’associe aux liquidateurs de Mirror Trading International dans l’intérêt de divers investisseurs locaux et américains. »

Escroqueries cryptographiques d’Afrique du Sud

En effet, les arnaques l’utilisation de crypto-monnaies est en augmentation en Afrique du Sud depuis début 2021. Après la disparition des fondateurs d’une autre grande escroquerie cryptographique Africrypt, Raees et Ameer Cajee, en juin, la police sud-africaine a commencé à enquêter sur une fraude de 3,6 milliards de dollars.

Les escroqueries cryptographiques internationales ont considérablement augmenté ces dernières années, en raison d’une augmentation de l’utilisation des monnaies numériques. Dans le cas de MTI, on ne sait encore rien de Johann Steynberg, le PDG de la société en Afrique du Sud.

Les liquidateurs ont déclaré que :

“Bien qu’il existe une trace écrite (billet d’avion) ​​concernant sa possible tentative de vol vers le Brésil, aucune confirmation vidéo ou photo n’a pu être obtenue qu’il a quitté le pays.”

Les liquidateurs ont également mis en doute une requête en justice de Clynton Marks, membre de l’équipe de direction de MTI, qui a affirmé que déclarer MTI une entreprise illégale nuirait à ses investisseurs.

“Il n’est pas exact que le fait que le modèle commercial de MTI soit déclaré un stratagème frauduleux et illégal permettrait aux liquidateurs de saisir tout l’argent qui a afflué dans le stratagème.”

L’Afrique du Sud prévoit de réglementer les crypto-monnaies pour promouvoir une “innovation responsable” ; Le groupe de travail intergouvernemental Fintech (IFWG) a publié un document de position sur les actifs cryptographiques qui définit un cadre pour la façon dont le gouvernement réglementerait les actifs à l’avenir en Afrique du Sud. Soit dit en passant, il existe un grand intérêt pour les investissements cryptographiques dans ce pays, selon un rapport.

Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège des escroqueries cryptographiques. On compte ici les plus fréquentes.

