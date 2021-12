Le FC Andorre cherchera à répéter l’exploit d’Ibiza de l’année dernière

13/12/2021 à 19h00 CET

FC Andorra, quatrième classé dans la première RFEF, cherchera demain à répéter l’exploit d’Ibiza et à éliminer le Celta de Vigo au deuxième tour de la Copa del Rey.

L’équipe dirigée par Eder Sarabia, ancien adjoint de Quique Setién au Barça et au Real Betis, arrive au match de demain avec un solde de quatre victoires consécutives. Ceux de la Principauté, dont le principal actionnaire est le défenseur central du Barça, Gerard Piqué, espèrent imiter Ibiza l’an dernier où les hommes de Juan Carlos Carcedo ont battu les hommes d’Eduardo ‘Chacho’ Coudet 5-2 au deuxième tour de la Coupe du Roi de la cours passé.

Le FC Andorre a toute l’équipe disponible après avoir récupéré le défenseur central andalou blessé Diego González et aussi de l’ex-Celta B, Roger Riera. Ceux de la Principauté ont un effectif où le buteur se démarque Carlos Martinez (5 buts cette saison en Primera RFEF), mais ils ont des joueurs expérimentés dans l’élite comme l’attaquant formé au Betis, Manu Nieto, qui est prêté par Cadix.

Le FC Andorra et le Celta de Vigo ont déjà un précédent ainsi que la Copa del Rey. Lors de la saison 1995-96, le Celta s’est débarrassé du club de la Principauté en seizièmes de finale. Au match aller, les hommes de Fernando Castro Santos ont battu 0-5 lors du match aller joué le 28 novembre 1995 avec un but d’Alejo Indias et Juan Sánchez et un triplé de Goran Milojevic.

Au match retour, joué le 13 décembre 1995 les Galiciens ont battu les Andorrans 2-0 avec un doublé de Goran Milojevic. Dans ce FC Andorra un ex-Barça était actif, Jésus Julien Lucendo.

Il y a deux saisons, Le FC Andorre met la première division Leganés dans les cordes et ceux de ‘Gabri’ Garcia ont pris le jeu aux tirs au but, mais ceux de Javier Aguirre a franchi le deuxième tour.

Celta se rend en Andorre avec son esprit fixé sur le match de championnat de vendredi prochain contre l’Espanyol à Balaídos, car la priorité pour le vestiaire continue d’être la compétition nationale malgré le fait que la Coupe continue de générer beaucoup d’enthousiasme dans le celtisme.

Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet est conscient que le mois de janvier sera très exigeant pour le vôtre avec trois matchs à l’extérieur contre des rivaux de la zone supérieure -Betis, Real Sociedad et Séville- et le duel contre Osasuna à Vigo, c’est pourquoi il considère qu’il est essentiel de terminer l’année avec une victoire contre l’Espanyol pour atteindre ces matchs sans pression.

Comme il le faisait avant le CD Ebro, le coach céleste profitera de la Coupe pour donner des minutes aux moins habituels, bien que la blessure de l’international turc D’accord Yokuslu cela l’empêchera de tourner au centre du terrain.

José Fontan Oui Thiago Galhardo ils vont commencer dans un onze auquel le défenseur central reviendra également Jeison murillo et l’extrême Nolito, qui ont perdu la propriété dans les derniers jours de la Ligue.

Les files d’attente probables

FC Andorre: ‘Josele’, Adrià Altimira, Adrià Vilanova, Marc Pedraza, Eudald Vergés, Martí Riverola, Sergio Molina, Hector Hevel, Marc Fernández, Iván Gil et Carlos Martínez.

celtique: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Murillo, Carlos, Fontan ; Mur; Cervi, Beltrán, Nolito; Santi Mina et Galhardo.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: National d’Andorre-la-Vieille.