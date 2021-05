Le FC Andorre garde les trois points face à Villarreal B (3-1)

05/02/2021 à 21:27 CEST

le Andorre a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui Villarreal ce dimanche dans le Stade Prada de Moles. le FC Andorre est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Ibiza par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Villarreal B il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Gimnàstic Tarragone et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe andorrane est quatrième, tandis que la Villarreal Il est sixième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a fait ses débuts à la lumière grâce à un but de Victor Casadesús à la 15e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de FC Andorre, qui a augmenté les distances en le rendant 2-0 avec une pénalité maximale de Charlie Brown quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45 ans, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Villarreal, ce qui a réduit les différences avec un but de Hassan à la 61e minute. Cependant, l’équipe andorrane a augmenté le score après 83 minutes avec un double but de Charlie Brown, terminant ainsi le match avec un résultat final de 3-1.

Avec ce résultat, le Andorre reste avec 41 points et Villarreal avec 29 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase du deuxième B: le Villarreal B tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Barcelone B à la maison, tandis que le FC Andorre jouera contre lui Alcoyano en dehors de la maison.

Fiche techniqueFC Andorre:Nico Ratti, Vilanova, Pastor, Vila, Loureiro, Rai Marchan (Serrano, min.86), Bover, Víctor Casadesús (Rubén Enri, min.76), Pau Martínez (Gaffoor, min.64), Riverola (Marc Pedraza, min .86) et CarlitosVillarreal B:Marc Vidal, Vadim, De la Fuente, Edu, Andrei, Lozano, Ros, Ahn, Agüero, Arana et Álex MillánStade:Stade Prada de MolesButs:Víctor Casadesús (1-0, min.15), Carlitos (2-0, min.45), Hassan (2-1, min.61) et Carlitos (3-1, min.83)