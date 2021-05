Le FC Andorre s’impose au stade Alcoyano

09/05/2021 à 14h59 CEST

le Alcoyano et le Andorre Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de Segunda B avec un score de 2-3 et une victoire pour l’équipe andorrane. le Alcoyano a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Gimnàstic Tarragone. De la part de l’équipe visiteuse, le FC Andorre Il est venu de battre 3-1 dans son fief à Villarreal B dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’ensemble Alcoy est cinquième, tandis que le Andorre il est troisième après la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Pau Martinez à la 33e minute. L’équipe andorrane a de nouveau rejoint, augmentant le score grâce à un but de Riverola juste avant le coup de sifflet final, précisément à 43 ans, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 0-2.

La deuxième période a commencé positivement pour lui. FC Andorre, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Victor Casadesús quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la 48e minute. Cependant, l’équipe locale a réduit l’écart grâce à un but de Ange lopez à 60 minutes. Par la suite, l’équipe d’Alcoyan a marqué, qui s’est approchée du tableau de bord avec un but de Daoudi à la minute 68. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 2-3 dans la lumière.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Alcoyano qui sont entrés dans le jeu étaient Daoudi, Pablo Carbonell, Solbes, Juanan Oui Jony remplacer Bec, Juli, Jona, Moltó Oui Rail, tandis que les changements dans le Andorre Ils étaient Borja Herrera, Gaffoor, Ruben Enri, David Martin Oui Marc Pedraza, qui est entré pour fournir Charlie Brown, Bover, Vilanova, Victor Casadesús Oui Pau Martinez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Alcoyano (Ange lopez Oui Daoudi) et un à Andorre (Vila).

Avec ce résultat, le Alcoyano il lui reste 33 points et le Andorre obtenir 44 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueAlcoyano:Alejandro Satoca, Cano (Daoudi, min.51), Primi, Angel López, Antón, Moltó (Juanan, min.75), Diakité, Rubio, Juli (Pablo Carbonell, min.51), Raíllo (Jony, min.80) et Jona (Solbes, min 51)FC Andorre:Nico Ratti, Pastor, Vilanova (Rubén Enri, min.55), Vila, Loureiro, Rai Marchan, Riverola, Bover (Gaffoor, min.55), Carlitos (Borja Herrera, min.55), Pau Martínez (Marc Pedraza, min .85) et Víctor Casadesús (David Martín, min.67)Stade:Le CollaoButs:Pau Martínez (0-1, min.33), Riverola (0-2, min.43), Víctor Casadesús (0-3, min.48), Angel López (1-3, min.60) et Daoudi (2 -3, min. 68)