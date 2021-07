Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match amical de pré-saison contre Gérone

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana disputent leur deuxième match de cette pré-saison contre Gérone au stade Johan Cruyff, et Ronald Koeman a convoqué les 24 joueurs suivants pour l’affrontement d’aujourd’hui :

Gardiens de but: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas

Défenseurs: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Santiago Ramos Mingo, Arnau Comas, Alejandro Balde, Igor Gomes, Moussa Ndiaye

Milieu de terrain: Miralem Pjanic, Riqui Puig, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Álex Collado, Gavi, Nico González

Avant: Antoine Griezmann, Memphis Depay, Rey Manaj, Nils Mortimer, Yusuf Demir

Plusieurs joueurs de l’équipe première rejoignent l’équipe pour celui-ci, avec Lenglet, De Jong, Griezmann et la nouvelle recrue Memphis Depay ayant tous la chance de jouer pour la première fois au cours de cette pré-saison. Le milieu de terrain du Barça B Nico González est également inclus après avoir raté le premier match de la pré-saison pour cause de maladie, et Manaj, Demir et Collado conservent tous leur place après avoir impressionné contre Gimnástic.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Néto ; Dest, Piqué, Umtiti, Balde ; Roberto, Pjanic, Puig ; Collado, Manaj, Demir

Le match débutera à 19h CET (Barcelone), 18h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 13h HE, 10h PT (USA), 10h30 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !