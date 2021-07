Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match amical de pré-saison contre Stuttgart

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana sont en Allemagne pour un camp d’entraînement d’une semaine et joueront le premier des deux matches amicaux de pré-saison aujourd’hui contre Stuttgart, et Ronald Koeman a les 25 joueurs suivants disponibles pour celui-ci :

Gardiens de but: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas

Défenseurs: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Arnau Comas, Alejandro Balde

Milieu de terrain: Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Frenkie De Jong, Álex Collado, Yusuf Demir, Gavi, Nico González

Avant: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Memphis Depay, Rey Manaj, Nils Mortimer

Araujo, Busquets, Alba et Braithwaite ont rejoint l’équipe après des vacances prolongées et bien qu’ils ne soient pas censés jouer beaucoup de minutes dans celui-ci, ils sont disponibles pour la première fois après leurs engagements internationaux au cours de l’été. De nombreux jeunes font également partie du groupe, avec Collado, Demir, Gavi, Nico, Balde et Manaj qui devraient tous faire une bonne course.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Néto ; Dest, Piqué, Umtiti, Balde ; Roberto, Pjanic, Puig ; Demir, Griezmann, Memphis

Le match débutera à 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !