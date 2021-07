Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match amical de préparation contre Gimnastic

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Il est temps de lancer les préparatifs de la saison 2021-22 avec un match amical contre Gimnastic Tarragona au stade Johan Cruyff, et Ronald Koeman a convoqué 23 joueurs pour le match d’ouverture de la pré-saison.

Gardiens de but: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas

Défenseurs: Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergiño Dest, Santiago Ramos Mingo (CB), Arnau Comas (CB), Igor Gomes (CB), Moussa N’Diaye (CB), Alejandro Balde (LB)

Milieu de terrain: Miralem Pjanic, Riqui Puig, Sergi Roberto, Yusuf Demir (CM), Gavi (CM), Matheus Pereira (DM)

Avant: Álex Collado (AD), Jordi Escobar (ST), Peque Polo (ST), Rey Manaj (ST), Hiroki Abe (LW), Nils Mortimer (AW)

Comme prévu, il manque de nombreuses stars de la première équipe car la plupart d’entre elles sont toujours en vacances après leurs engagements internationaux au cours de l’été, ce qui signifie que 14 jeunes de La Masia ont été appelés pour celui-ci, dont le milieu de terrain de 16 ans. Gavi. La signature estivale du Barça B, Yusuf Demir, fait également partie de l’équipe, avec d’autres stars établies de l’équipe B comme Álex Collado, Rey Manaj et Matheus Pereira qui devraient également figurer.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Néto ; Dest, Piqué, Umtiti, Balde ; Roberto, Pjanic, Puig ; Collado, Manaj, Hiroki

Le match débutera à 19h CET (Barcelone), 18h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 13h HE, 10h PT (USA), 10h30 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !