Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre Grenade

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana poursuivent un mois de janvier chargé avec un match difficile à l’extérieur en Liga contre Grenade, et Xavi Hernández a convoqué les 23 joueurs suivants pour le choc de samedi :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 8. Dani Alves, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 28. Nico González, 30. Gavi, 34. Álvaro Sanz

Avant: 7. Ousmane Dembélé, 9. Memphis Depay, 17. Luuk De Jong, 29. Ferran Jutglà, 33. Ez Abde, 37. Ilias Akhomach

Comme cela semble toujours être le cas pour le Barça ces jours-ci, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles quant à savoir qui est disponible pour celui-ci. Commençons par le bon : Memphis Depay a été médicalement autorisé et sera uniforme après avoir raté un mois avec une blessure aux ischio-jambiers, et Clément Lenglet et Samuel Umtiti reviennent tous les deux après avoir raté le voyage à Linares avec des problèmes d’estomac. Et il y a de bonnes nouvelles sur le front du Covid-19 ainsi que Sergiño Dest, Alejandro Balde, Gavi et Ez Abde tous testés négatifs à temps pour faire le voyage.

Passons maintenant aux mauvaises nouvelles: Ansu Fati (ischio-jambiers) n’est pas assez en forme et manque à nouveau, et Ferran Torres devra attendre un peu plus pour ses débuts avec son inscription toujours pas terminée et la nouvelle signature toujours testée positive pour le coronavirus . Pedri est également absent à cause de Covid, tandis que Ronald Araujo (main), Frenkie De Jong (mollet), Martin Braithwaite (genou) et Sergi Roberto (cuisse) ne peuvent pas jouer en raison d’une blessure. Yusuf Demir reste absent alors qu’il prépare son avenir.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Alves, Piqué, Eric, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé, L. De Jong, Jutglà

Le match débutera à 18h30 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 17h30 GMT (Royaume-Uni), 12h30 HE, 9h30 PT (USA), 23h IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tout l’action.

VISCA EL BARÇA !