Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre Grenade

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Les Blaugrana accueillent Grenade au Camp Nou avec une chance de se hisser en tête du classement de la Liga, et Ronald Koeman a appelé les 23 joueurs suivants pour l’affrontement de jeudi:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13 ans, Neto, 36 ans; Arnau Tenas

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 20. Sergi Roberto, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 28. Óscar Mingueza

Milieux de terrain: 5. Sergio Busquets, 8. Miralem Pjanic, 12. Riqui Puig, 16. Pedri, 21. Frenkie De Jong, 27. Ilaix Moriba

Les attaquants: 7. Antoine Griezmann, 10. Lionel Messi, 11. Ousmane Dembélé, 17. Francisco Trincão, 29. Konrad De La Fuente

Il y a de bonnes nouvelles sur le front des blessures alors que Pjanic revient après avoir manqué 10 jours en raison d’une blessure au genou, mais Martin Braithwaite ne s’est pas encore remis de son problème de cheville et est de nouveau sorti. Ansu Fati (genou) et Philippe Coutinho (genou) continuent d’être blessés, tandis que Matheus Fernandes suivra la décision du manager depuis les tribunes.

XI de départ prédit (3-5-2):

Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Roberto, Busquets, De Jong, Alba; Messi, Griezmann

Le match débutera à 19h CET (Barcelone), 18h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 13h HE, 10h PT (USA), 22h30 IST (Inde), et vous pouvez vous joindre à nous pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA!