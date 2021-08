Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre la Real Sociedad

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana ouvrent leur saison avec un match difficile contre la Real Sociedad au Camp Nou, et Ronald Koeman a convoqué les 23 joueurs suivants pour la première journée de la Liga :

Gardiens de but: 13. Neto, 26 ans. Iñaki Peña, 36 ans. Arnau Tenas

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 22. Emerson Royal, 24. Eric García, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 16. Pedri, 20. Sergi Roberto, 21. Frenkie De Jong, 27. Yusuf Demir, 28. Nico González, 30. Gavi

Avant: 7. Antoine Griezmann, 9. Memphis Depay, 12. Martin Braithwaite, 14. Rey Manaj

La grande nouvelle ici est que de nouvelles recrues Memphis et García sont disponibles après avoir été enregistrées avec la Liga samedi, et d’autres bonnes nouvelles incluent le retour de blessure de De Jong et Gavi. Marc-André ter Stegen (genou), Sergio Agüero (mollet), Ousmane Dembélé (genou), Philippe Coutinho (genou) et Ansu Fati (genou) sont tous absents en raison d’une blessure.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Néto ; Dest, Piqué, Lenglet, Alba ; Roberto, Busquets, Demir ; Griezmann, Braithwaite, Memphis

Le match débutera à 20h CET (Barcelone), 19h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 14h HE, 11h PT (USA), 23h30 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !