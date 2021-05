Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre l’Atlético Madrid

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Les Blaugrana disputent le plus gros match de la saison contre l’Atlético Madrid au Camp Nou, et Ronald Koeman a appelé les 23 joueurs suivants pour l’affrontement de samedi:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 36. Arnau Tenas

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 18. Jordi Alba, 20. Sergi Roberto, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 28. Óscar Mingueza

Milieux de terrain: 5. Sergio Busquets, 8. Miralem Pjanic, 12. Riqui Puig, 16. Pedri, 21. Frenkie De Jong, 27. Ilaix Moriba

Les attaquants: 7. Antoine Griezmann, 9. Martin Braithwaite, 10. Lionel Messi, 11. Ousmane Dembélé, 17. Francisco Trincão

Il y a de bonnes nouvelles pour celui-ci alors que Braithwaite revient d’un mois d’absence avec une blessure à la cheville, et il revient pour un match crucial pour renforcer l’attaque. Philippe Coutinho (genou) et Ansu Fati (genou) sont absents pour la saison, et Matheus Fernandes regardera depuis les tribunes par décision du manager.

XI de départ prédit (3-5-2):

Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Le match débutera à 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 10h15 HE, 7h15 PT (États-Unis), 19h45 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour nous suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA!