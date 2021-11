Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre le Dynamo Kiev

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana se sont rendus en Ukraine pour le plus gros match de la saison dans la mesure où ils affrontent le Dynamo Kiev dans un match crucial de la phase de groupes de la Ligue des champions, et le manager par intérim Sergi Barjuan a convoqué les 23 joueurs suivants pour l’affrontement de mardi :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 11. Yusuf Demir, 14. Philippe Coutinho, 21. Frenkie De Jong, 28. Nico González, 30. Gavi, 34. Álvaro Sanz

Avant: 7. Ousmane Dembélé, 9. Memphis Depay, 10. Ansu Fati, 17. Luuk De Jong

Il y a de très bonnes nouvelles pour celui-ci alors que le Barça récupère quatre de ses meilleurs joueurs : Araujo, Frenkie De Jong et Ansu Fati ont tous récupéré à temps pour celui-ci, et Dembélé fait partie de l’équipe pour la première fois cette saison après chirurgie du genou hors saison. Il y a de mauvaises nouvelles cependant car Gerard Piqué (mollet), Sergi Roberto (cuisse), Pedri (cuisse) et Martin Braithwaite (genou) manquent à cause d’une blessure, tandis que Sergio Agüero est absent pendant au moins trois mois alors qu’il subit un traitement pour un cœur. état.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Mingueza, García, Lenglet, Alba ; De Jong, Busquets, Gavi ; Dest, Memphis, Fati

Le match débutera à 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 16h HE, 13h PT (USA), 13h30 IST (Inde, mercredi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA !