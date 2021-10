Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre le Rayo Vallecano

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana reviennent dans la Liga avec un voyage dans la capitale espagnole pour affronter le Rayo Vallecano, et Ronald Koeman a convoqué les 22 joueurs suivants pour le match de mercredi :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 11. Yusuf Demir, 14. Philippe Coutinho, 20. Sergi Roberto, 28. Nico González, 30. Gavi

Avant: 9. Memphis Depay, 10. Ansu Fati, 17. Luuk De Jong, 19. Sergio Agüero

Il y a de mauvaises nouvelles pour celui-ci car Frenkie De Jong a été exclu avec un problème aux ischio-jambiers qui pourrait le tenir à l’écart des deux prochains matchs, et il rejoint Pedri (cuisse), Ronald Araujo (cuisse) et Martin Braithwaite (genou) dans la liste des blessés. Ousmane Dembélé s’est remis d’une opération au genou et a repris l’entraînement, mais n’est pas encore tout à fait prêt à réintégrer l’équipe. Ansu Fati est dans l’équipe malgré quelques douleurs au genou, mais Ronald Koeman a déclaré mardi qu’il y avait une chance que le jeune ne joue pas celui-ci.

Onze de départ prévu (4-2-3-1):

Ter Stegen; Dest, García, Piqué, Alba ; Roberto, Busquets; Gavi, Coutinho, Memphis ; Agüero

Le match débutera à 19h CET (Barcelone), 18h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 13h HE, 10h PT (USA), 22h30 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !