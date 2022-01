Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre le Real Majorque

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana disputent leur premier match de 2022 à l’extérieur contre le Real Majorque, et Xavi Hernández a convoqué les 21 joueurs suivants pour le choc de dimanche en Liga :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García, 35. Arnau Comas, 38. Guillem Jaime, 41. Mika Mármol

Milieu de terrain: 6. Riqui Puig, 21. Frenkie De Jong, 28. Nico González, 34. Álvaro Sanz, 40. Lucas De Vega

Avant: 17. Luuk De Jong, 29. Ferran Jutglà, 37. Ilias Akhomach, 39. Estanis Pedrola

Le Barça a été fortement touché par une épidémie de Covid-19 et n’avait que sept joueurs de champ de la première équipe disponibles jusqu’à samedi, mais il y a de bonnes nouvelles à ce sujet car Lenglet et Umtiti ont renvoyé des tests négatifs qui leur ont permis de faire partie de l’équipe. Huit joueurs seront cependant toujours portés disparus à cause du virus : Sergiño Dest, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Gavi (qui est également suspendu), Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Ez Abde.

Ne participent pas non plus Sergio Busquets suspendu, les blessés Martin Braithwaite (genou) et Sergi Roberto (cuisse), Yusuf Demir qui a été autorisé à quitter le camp pour régler son avenir, ainsi que Ferran Torres (pied), Ansu Fati (ischio-jambiers), Pedri (cuisse) et Memphis Depay (ischio-jambiers) qui sont de retour à l’entraînement mais toujours pas assez en forme pour faire partie de l’équipe pour celui-ci.

Au total, huit joueurs du Barça B ont été appelés pour compléter les chiffres, avec les arrières centraux Arnau Comas et Mika Mármol, le milieu de terrain Lucas De Vega et l’attaquant Estanis Pedrola recevant une première convocation dans l’équipe principale.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Mingueza ; Nico, F. De Jong, Puig ; Akhomach, L. De Jong, Jutglà

Le match débutera à 21h CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, lundi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA !