Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre le Real Valladolid

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Les Blaugrana accueillent le Real Valladolid au Camp Nou pour un match crucial de la Liga, et Ronald Koeman a appelé les 23 joueurs suivants pour le choc de lundi:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 26 ans. Iñaki Peña, 36 ans. Arnau Tenas

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 28. Óscar Mingueza

Milieux de terrain: 5. Sergio Busquets, 8. Miralem Pjanic, 12. Riqui Puig, 16. Pedri, 19. Matheus Fernandes, 21. Frenkie De Jong, 27. Ilaix Moriba

Les attaquants: 7. Antoine Griezmann, 9. Martin Braithwaite, 10. Lionel Messi, 11. Ousmane Dembélé, 17. Francisco Trincão, 29. Konrad De La Fuente

Il n’y a eu aucune blessure pendant la trêve internationale, ce qui est une très bonne nouvelle pour la séquence à domicile de la saison, mais le Barça a perdu le gardien Neto à cause d’un problème de cheville qui le tient à l’écart de celui-ci. Gerard Piqué (genou) et Sergi Roberto (cuisse) sont de retour à l’entraînement mais pas encore tout à fait aptes à jouer le rôle, tandis qu’Ansu Fati (genou) et Philippe Coutinho (genou) restent blessés.

XI de départ prédit (3-4-3):

Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembélé, Griezmann

Le match débutera à 21h CET (Barcelone), 20h GMT / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mardi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA!