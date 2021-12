Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Liga contre Osasuna

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana reviennent dans la Liga avec un voyage à Pampelune pour ce qui promet d’être un match difficile contre Osasuna, et Xavi Hernández a convoqué les 22 joueurs suivants pour le choc de dimanche :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 11. Yusuf Demir, 14. Philippe Coutinho, 21. Frenkie De Jong, 28. Nico González, 30. Gavi

Avant: 7. Ousmane Dembélé, 17. Luuk De Jong, 29. Ferran Jutglà, 33. Ez Abde

Les blessures continuent de s’accumuler pour Xavi, avec Memphis Depay et Jordi Alba ajoutés à la liste après avoir souffert de problèmes aux ischio-jambiers contre le Bayern Munich. Les deux rejoignent Ansu Fati (genou), Pedri (cuisse), Martin Braithwaite (genou), Sergi Roberto (cuisse) et Sergio Agüero (cœur) qui sont tous absents pour cause de blessure, tandis que Dani Alves ne peut pas jouer avant janvier. La grande nouvelle pour celui-ci est une première convocation pour la star du Barça B Ferran Jutglà, qui fait ses débuts en équipe première avec toutes les blessures en attaque.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Araujo, Piqué, García, Dest ; Nico, Busquets, F. De Jong ; Dembélé, L. De Jong, Gavi

Le match débutera à 16h15 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 15h15 GMT (Royaume-Uni), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 20h45 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !