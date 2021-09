Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Ligue des champions contre Benfica

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana se rendent à Lisbonne pour leur deuxième match de phase de groupes de la Ligue des champions contre Benfica, et Ronald Koeman a convoqué les 22 joueurs suivants pour l’affrontement de mercredi :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 11. Yusuf Demir, 14. Philippe Coutinho, 16. Pedri, 20. Sergi Roberto, 21. Frenkie De Jong, 28. Nico González, 30. Gavi

Avant: 9. Memphis Depay, 10. Ansu Fati, 17. Luuk De Jong

Il y a de bonnes nouvelles pour celui-ci car Pedri est autorisé à jouer après avoir raté deux semaines avec un problème à la cuisse, et Frenkie De Jong revient d’une suspension ce week-end. Jordi Alba ne s’est pas remis à temps d’un problème aux ischio-jambiers et manque celui-ci, Martin Braithwaite (genou), Ousmane Dembélé (genou), Alejandro Balde (dos) et Sergio Agüero (mollet) également absents pour cause de blessure.

Onze de départ prévu (4-2-3-1):

Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest ; F. De Jong, Busquets ; Gavi, Coutinho, Memphis ; L. De Jong

Le match débutera à 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeira), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA !