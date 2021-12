Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de Ligue des champions contre le Bayern Munich

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana se rendent en Allemagne pour se battre pour leur vie en Ligue des champions lors du dernier match de la phase de groupes contre le Bayern Munich, et Xavi Hernández a convoqué les 23 joueurs suivants pour le choc de mercredi :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 22. Óscar Mingueza, 23. Samuel Umtiti, 24. Eric García, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 11. Yusuf Demir, 14. Philippe Coutinho, 21. Frenkie De Jong, 28. Nico González, 30. Gavi

Avant: 7. Ousmane Dembélé, 9. Memphis Depay, 17. Luuk De Jong, 37. Ilias Akhomach

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour celui-ci : la bonne nouvelle est que Gavi s’est remis à temps de la blessure à la tête subie contre le Real Betis et est disponible pour celui-ci, et Ilias Akhomach du Barça B a été enregistré à temps pour être une autre option pour l’attaque. La mauvaise nouvelle est qu’Ansu Fati n’a pas pu recevoir le feu vert médical et manquera le voyage avec une blessure au genou, ainsi que Pedri (cuisse), Martin Braithwaite (genou), Sergi Roberto (cuisse) et Sergio Agüero (cœur) qui sont également absents en raison de problèmes médicaux tandis que Dani Alves n’est pas disponible avant janvier.

Onze de départ prévu (3-4-2-1):

Ter Stegen; Araujo, Piqué, García; Dembélé, Busquets, De Jong, Alba ; Nico, Gavi ; Memphis

Le match débutera à 21h CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, mercredi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA !