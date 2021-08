Le FC Barcelone annonce son équipe pour le trophée Joan Gamper contre la Juventus

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Le lever de rideau annuel de la saison a lieu aujourd’hui alors que le Barça affronte la Juventus au stade Johan Cruyff lors du trophée Joan Gamper 2021, et Ronald Koeman a convoqué les 21 joueurs suivants pour le match de dimanche :

Gardiens de but: 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Sergiño Dest, 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 18. Jordi Alba, 22. Emerson Royal, 23. Samuel Umtiti, 31. Alejandro Balde

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 8. Miralem Pjanic, 14. Philippe Coutinho, 20. Sergi Roberto, 27. Yusuf Demir, 28. Nico González, 32. Álex Collado

Avant: 7. Antoine Griezmann, 9. Memphis Depay, 12. Martin Braithwaite, 29. Rey Manaj

Il y a un trou évident en forme de GOAT dans l’équipe, mais il manque d’autres joueurs pour celui-ci : Clément Lenglet (genou), Sergio Agüero (mollet) et Frenkie De Jong (mollet) sont blessés, tandis qu’Óscar Mingueza, Eric García et Pedri sont en vacances après le devoir olympique. La grande nouvelle est le retour de Philippe Coutinho, qui est disponible pour jouer pour la première fois en 2021 après s’être remis d’une blessure au genou.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Néto ; Dest, Piqué, Araujo, Alba ; Roberto, Busquets, Puig ; Demir, Griezmann, Memphis

Le match débutera à 21h30 CET (Barcelone), 20h30 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h30 HE, 12h30 PT (USA), 1h IST (Inde, lundi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !