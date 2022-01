Le FC Barcelone annonce son équipe pour ses débuts en Copa del Rey contre Linares Deportivo

Le prochain match de Barcelone est à nos portes ! Les Blaugrana se rendent dans la belle Andalousie pour commencer la défense de leur titre de la Copa del Rey avec un huitième de finale aller à Linares, et Xavi Hernández a convoqué les 21 joueurs suivants pour le choc de mercredi :

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 3. Gerard Piqué, 4. Ronald Araujo, 8. Dani Alves, 18. Jordi Alba, 22. Óscar Mingueza, 24. Eric García, 35. Arnau Comas, 38. Guillem Jaime, 41. Mika Mármol

Milieu de terrain: 5. Sergio Busquets, 6. Riqui Puig, 21. Frenkie De Jong, 28. Nico González, 34. Álvaro Sanz

Avant: 7. Ousmane Dembélé, 29 ans. Ferran Jutglà, 37 ans. Ilias Akhomach, 39 ans. Estanis Pedrola

Il est presque impossible de savoir qui est dans ou hors de l’équipe du Barça pour le moment, et il y a aussi beaucoup de surprises dans cette liste. A commencer par la bonne nouvelle : Dani Alves est sur la liste et a été inscrit à temps donc il fera ses débuts officiels ce soir, tandis que Jordi Alba et Ousmane Dembélé reviennent également après avoir été testés négatifs au Covid-19.

Passons maintenant aux absences : Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont tous les deux absents à cause d’un problème d’estomac, et Luuk De Jong manque également celui-ci à cause d’une suspension qu’il a écopée la saison dernière alors qu’il était à Séville. Sergiño Dest, Alejandro Balde, Gavi, Philippe Coutinho, Pedri, Ez Abde et Ferran Torres sont absents à cause de Covid, Memphis Depay et Ansu Fati n’ont pas encore été médicalement autorisés, Yusuf Demir ne jouera pas en attendant un transfert, et Martin Braithwaite (genou) et Sergi Roberto (cuisse) sont absents en raison d’une blessure. Au total, il manquera 15 joueurs au Barça pour celui-ci.

Onze de départ prévu (4-3-3):

Néto ; Alves, Araujo, Eric, Mingueza ; Nico, Busquets, Puig ; Akhomach, Jutglà, Dembélé

Le match débutera à 19h30 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 18h30 GMT (Royaume-Uni), 13h30 HE, 10h30 PT (USA), 12h IST (Inde, jeudi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA !