Le FC Barcelone sera autorisé à enregistrer Lionel Messi, ainsi que de nouvelles recrues telles qu’Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero, grâce à un gros investissement réalisé dans la Liga qui injectera de l’argent dans toutes les équipes. Le renouvellement du contrat de Messi pourrait être annoncé demain car il est dit qu’il ne posera plus de problème de plafond salarial.

La société d’investissement CVC Capital Partners versera à la Liga environ 3 milliards d’euros en échange d’une participation de 10 % dans la ligue. L’accord doit être approuvé par une majorité de clubs de première et de deuxième division, mais est considéré comme susceptible de se concrétiser.

L’argent sera distribué en fonction de ce que chaque club a obtenu via les accords de distribution télévisée, le Real Madrid et Barcelone prenant le plus d’argent.

Seuls 15% du paiement peuvent être utilisés pour de nouvelles recrues, mais c’est un soupir de soulagement pour de nombreux clubs, Barcelone inclus. Pourtant, cela est considéré comme un grand pas car Messi devrait être enregistré sans problèmes liés au plafond salarial. Son nouveau contrat pourrait être annoncé demain. Sur un autre front, la poursuite de Kylian Mbappé par Madrid pourrait également être renforcée par l’accord.

Plus de détails devraient émerger concernant l’accord, surtout si et quand il est approuvé.