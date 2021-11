Le FC Barcelone annule l’accord de marketing avec NFT Marketplace Ownix

Le FC Barcelone a annulé jeudi un accord marketing avec le marché de jetons non fongibles (NFT) Ownix. La décision intervient moins de cinq jours avant que le géant du football ne mette aux enchères sa première collection NFT via la plateforme.

L’Associated Press et d’autres publications ont rapporté que l’annulation faisait suite à l’arrestation plus tôt jeudi du magnat de la cryptographie israélien Moshe Hogeg pour fraude impliquant des cryptomonnaies et des accusations d’agression. Les publications ont également signalé que Hogeg avait des liens avec Ownix, qui opère sur la blockchain Ethereum. Hogeg répertorie l’entreprise dans la section Intérêts de son profil LinkedIn.

« À la lumière des informations reçues aujourd’hui qui vont à l’encontre des valeurs du club, le FC Barcelone communique par la présente l’annulation du contrat de création et de commercialisation des actifs numériques NFT avec Ownix ​​avec effet immédiat », a déclaré le club dans un communiqué publié sur son site Internet.

Au moment de la publication, le club n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk.

Annoncée il y a seulement 15 jours, la vente aux enchères du FC Barcelone NFT basée sur des photos et des vidéos des 122 ans d’histoire du club devrait avoir lieu le 24 novembre, selon un compte à rebours sur le site Web Ownix. Le lancement comprendra des remarques de Joan Laporta, qui a succédé à la présidence du FC Barcelone plus tôt cette année, et d’autres « membres clés » du club, a déclaré un e-mail d’un représentant du FC Barcelone à CoinDesk.

Le Barça, comme on appelle l’équipe, n’est deuxième en valeur que derrière son rival espagnol le Real Madrid, selon un classement de Brand Finance, qui a déclaré que l’équipe pourrait chuter en raison du départ de l’attaquant vedette Lionel Messi – qui a le sien. Collection NFT – pour le Paris St. Germain dans le cadre d’un accord qui comprenait également des NFT.

Les équipes sportives du monde entier ont exploré les NFT comme un moyen de générer des revenus et d’augmenter l’engagement des fans. Le FC Barcelone a été confronté à de graves problèmes financiers ces dernières années, son PDG Ferran Reverter ayant déclaré aux journalistes en octobre que le club était « techniquement en faillite » plus tôt cette année et aurait été « dissous » s’il avait été une société anonyme (PLC).