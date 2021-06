Le FC Barcelone braconne le capitaine de l’Espanyol B

Le FC Barcelone a conclu la signature de Ferran Jutlgà, capitaine de l’Espanyol B, selon des informations en provenance de Catalogne. L’ailier de 22 ans rejoindra le Barcelona B.

Le joueur arrivera sur un transfert gratuit de l’Espanyol B, ce qui ne manquera pas de faire froncer les sourcils alors qu’il quitte les rivaux du FC Barcelone. Le joueur aurait supprimé des photos qu’il avait sur ses comptes de réseaux sociaux dans lesquelles il embrassait le badge Espanyol.

Apparemment, il y a un accord total entre le joueur et le club et il ne s’agit plus que d’attendre l’expiration de son contrat actuel. Sa signature fait depuis longtemps l’objet de rumeurs, mais il semble que nous soyons plus près que jamais de devenir une réalité.

Il sera la première signature de Barcelone B de la fenêtre de transfert d’été. Selon les rumeurs, deux anciens joueurs de Barcelone devraient revenir. Il s’agit de Kays Ruiz-Atil (Paris Saint-Germain) Adrián Bernabé (Manchester City), mais s’il est entendu que les deux négocient un retour, aucun d’eux n’est confirmé.