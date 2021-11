Le FC Barcelone « chaud » face à l’international allemand Karim Adeyemi

Selon un rapport de Sport1, le FC Barcelone intensifie sa poursuite de la star du Red Bull Salzbourg et cible présumée du transfert du Bayern Munich Karim Adeyemi :

SPORT1 avait déjà signalé il y a quelques jours que Xavi est un grand fan du joueur de 19 ans et veut absolument le guider vers le FC Barcelone. Maintenant, le Barça passe au niveau supérieur. Selon les informations de SPORT1, le club espagnol est prêt à payer 40 millions d’euros pour le joueur national à son club RB Salzbourg. Barcelone veut faire une offre aux Autrichiens cette semaine. Et Adeyemi est vraiment impressionné par la perspective de jouer pour l’un des plus grands clubs du monde et de pouvoir jouer un rôle décisif dans la reconstruction. D’autant plus que le joueur national devrait se voir garantir des parts de jeu. Les médias espagnols ont mis en jeu un prêt d’hiver, mais cela est peu probable. Adeyemi veut définitivement terminer la saison à Salzbourg.

Même avec l’intérêt suscité par le Barça, Sport1 pense que le Borussia Dortmund a toujours les meilleures chances de faire atterrir Adeyemi :

Selon les informations de SPORT1, le Borussia Dortmund continue d’avoir les meilleures cartes. Dortmund propose au joueur offensif un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de cinq millions d’euros et des frais de transfert de 35 millions d’euros, bonus inclus.

Le Bayern Munich et le RB Leipzig semblent être sortis de la course – pour l’instant. Une chose est claire, cependant, Adeyemi quittera l’Autriche et le Red Bull Salzburg obtiendra un gain financier décent pour le joueur.