Le FC Barcelone commence à vendre ses propres NFT avec les moments les plus importants de son histoire

11/06/2021 à 22:18 CET

Les « jeton non fongible » (NFT) ou « jeton non échangeable », en espagnol, sont une série de produits électroniques qui sont vendus comme une sorte d’œuvres d’art. Ce qui est amusant, c’est qu’ils n’existent qu’en version numérique, mais en utilisant le système « blockchain », ils vérifient qu’ils sont uniques, et donc qu’ils ne sont pas vraiment reproductibles. Ils utilisent ainsi les mécanismes des crypto-monnaies pour générer des objets numériques artistiques que les collectionneurs peuvent posséder..

Le FC Barcelone, toujours à la pointe de la technologie, a lancé sa propre gamme de NFT. Maintenant, nous pouvons mettre la main sur certains des moments les plus historiques de l’un des clubs les plus importants du monde. Les transactions seront effectuées par Ownis, une place de marché basée sur Ethereum sur laquelle vendre aux enchères les différents biens produits par les NFT.

De plus, les NFT du Barça seront choisis par un conseil spécial qui sera chargé de décider quels sont les moments emblématiques qui seront mis aux enchères. Cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent avoir une œuvre d’art numérique du club Blaugrana doivent être très attentifs lors de leur mise en vente, car ils seront uniques.