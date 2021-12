Le FC Barcelone dit à Edinson Cavani de forcer son départ de Manchester United – Man United News And Transfer News

Edinson Cavani devrait forcer un transfert gratuit de Manchester United en janvier, selon un nouveau rapport espagnol.

L’Uruguayen a été persuadé de rester à Old Trafford cet été par l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer, mais a trouvé le temps de jeu limité en raison de l’arrivée de Cristiano Ronaldo et de ses propres problèmes de blessures.

En attendant, Barcelone est venu frapper à sa porte après que Sergio Aguero a annoncé sa retraite du football, les laissant sans avant-centre reconnu.

Bien qu’il ait été signalé que le Barça n’a pas fait d’approche formelle à United et qu’ils sont préoccupés par sa blessure au tendon en cours, des informations suggérant qu’il est proche du haut de leur liste ont persisté.

Le journaliste de Twitch TV Gerard Romero affirme que Cavani a même déjà conclu un accord avec le club catalan qui lui permettrait de recevoir 3,5 millions d’euros plus des bonus au cours des six prochains mois et 4 millions d’euros la saison prochaine.

Cela implique une baisse de salaire massive par rapport aux 15 millions d’euros de salaire annuel qu’il touche chez United.

Contamos et @JijantesFC La propuesta para Cavani del Barça de año y medio Hasta junio ficha de 3.5M + 1 en variables en función de rendimiento El siguiente: 4M + 1.5 en variable por rendimiento y títulos#jijantesfc #mercato pic.twitter.com/N0iAf3lBJQ – Gérard Romero (@gerardromero) 16 décembre 2021

‘[Cavani] ne veut pas manquer l’occasion de jouer pour un grand club comme le Barça et de faire ses débuts dans la Liga espagnole, une compétition à laquelle il n’a jamais participé », explique Mundo Deportivo.

« L’attaquant uruguayen est prêt à abaisser son record actuel pour jouer pour le Barça, ce qui faciliterait son arrivée au Camp Nou. »

Cependant, la pierre d’achoppement serait la position de United sur la question. Les Diables rouges seraient réticents à laisser Cavani partir à la mi-saison, car cela pourrait les laisser à court de couverture pour Ronaldo en position d’avant-centre.

Selon Mundo, le Barça s’attend donc à ce que le joueur de 34 ans s’active pour un transfert, et un libre en plus.

« Il doit remplir une mission importante à Manchester : convaincre son club de le laisser partir en janvier en direction de Barcelone et, si cela peut être, gratuitement », affirme le média.

En vérité, United a peu d’avantages à laisser le joueur partir à ce stade, surtout si une autre option en avant, Anthony Martial, part avec un contrat permanent ou de prêt, comme cela a également été largement rapporté.

Pour compliquer encore les choses, contrairement à Mundo, Romero affirme maintenant que le Barça a refroidi son intérêt afin de se concentrer sur un transfert pour Erling Haaland ou Dusan Vlahovic cet été, ce qui semble peu probable à ce stade.

CAVANI. Se enfría la opción #Cavani al #Barça. Hay dudas en el FCB por el rol y por condicionar llegadas eventuales de Haaland o Vlahovic en verano. Lo estamos contando en https://t.co/vrsj4XOUJL #jijantesfc #barça #fcblive – Gérard Romero (@gerardromero) 20 décembre 2021