Le FC Barcelone, favori incontestable pour la Liga

26/04/2021 à 18:11 CEST

LaLiga Santander semblait condamnée en faveur de l’Atlético de MadridMais la situation a pris une tournure radicale. Barcelone a été le premier à dépasser les rojiblancos dans les cotes et, après le Clásico, le Real Madrid a tout balayé. Cependant, les crevaisons qu’ils ont eues et la solidité des Catalans ont fait de celles de Koeman un favori.

Il est très audacieux de dire que les rojiblancos sont sortis, mais il est vrai que ceux de Cholo Simeone ont atteint une faible performance et les résultats. En dépit d’être des leaders, Ils sont les troisièmes en lice dans la lutte pour remporter le titre final, du moins pour Betfair, qui paie à 3,75 que l’Atlético de Madrid triomphe.

Barcelone, pour sa part, a été découvert comme candidat principal. Il a tout sur son visage … et plus encore, voir comment le Real Madrid ne s’est pas encore concentré sur la Ligue des champions et sur de nombreuses pertes. Qui remporte le titre est de 1,5.Le Real Madrid est maintenant le deuxième avec plus d’options et que ceux de Benzema et compagnie relèvent le titre est payé à 7. Les blancs ne sont pas préférés, mais attention, ils sont très forts.

Eibar, favori pour la relégation

Dans la partie inférieure, il y a aussi une énorme guerre pour éviter la descente. Eibar est peut-être celui avec la pire séquence et c’est pourquoi les armuriers sont les favoris pour tomber dans LaLiga SmartBank. Cette baisse est payée à 1,03. Derrière se trouvent Huesca 1.33 et Elche 1.53.