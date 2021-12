Le FC Barcelone rejette l’offre de Mino Raiola de transfert de Paul Pogba – Man United News And Transfer News

Le FC Barcelone a rejeté une décision pour Paul Pogba de Manchester United après que l’agent du joueur a proposé l’accord lors d’une réunion ce week-end.

Comme indiqué ici hier, l’agent de 28 ans, Mino Raiola, a rencontré le président du Barça Joan Laporta ce week-end et l’un des noms en discussion était Pogba, dont le contrat United expire en juin.

Cela signifie que les clubs étrangers sont autorisés à conclure un accord précontractuel avec le joueur à partir du 1er janvier.

L’ancien pizzaiolo Raiola n’a pas perdu de temps pour agir au nom de son client, ayant également rencontré lundi le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved.

Mais selon le média espagnol Sport, Barcelone ne poursuivra pas un accord pour le Français malgré sa disponibilité gratuite, car le nouveau manager Xavi ne pense pas qu’il conviendra à son style de jeu.

« Paul est l’un des noms que Raiola a mis sur la table lors de sa rencontre avec Laporta », rapporte Sport.

‘[But Xavi] a refroidi l’option pour le Français.

« Au-delà du volet économique (salaire + commission), il y a un enjeu sportif en cause qui rend tout difficile.

« Le milieu de terrain de United s’était rendu disponible sur le marché d’hiver, mais l’arrivée de Xavi a tout arrêté.

« Malgré le fait que Raiola l’ait également proposé à Laporta et qu’il ait déjà été lié au Barça à l’occasion, le style de l’entraîneur de Terrassa et son engagement envers des profils plus techniques que physiques dans la salle des machines ne correspondent pas au profil de Pogba. ‘

Cela arrive au point où la situation est embarrassante pour Pogba et Raiola. Bien qu’il soit disponible gratuitement, il reste de moins en moins de clubs sur la liste des prétendants.

La Juve, comme indiqué hier, est toujours enthousiaste mais son salaire est un point de friction.

Les rapports sur l’intérêt du Paris Saint Germain pour leur compatriote, et son intérêt pour eux, sont contradictoires.

Et comme aucun club anglais ne semble intéressé, Raiola ayant exclu le Bayern Munich et le Real Madrid, il reste peu d’autres options.

United aurait laissé une offre de renouvellement sur la table.