Le Bayern Munich a un nouveau “Gold Partner” – Einhell Germany AG. Cette entreprise familiale de la ville de Landau, en Basse-Bavière, est désormais « l’expert officiel de la maison et du jardin » du FC Bayern. Einhell produit divers outils électriques et outils électriques, dont certains seront désormais disponibles à l’achat avec les logos du FC Bayern !

À propos du nouveau partenariat, Oliver Kahn, PDG du FC Bayern, a déclaré : « Le FC Bayern et Einhell ne sont pas seulement liés par leurs racines bavaroises, mais surtout par leur état d’esprit commun et leur désir d’être un peu mieux chaque jour. Ce ‘Weiter, immer weiter’ [‘always keep going’] l’attitude est la clé du succès non seulement dans le football, mais aussi dans les affaires. Nous sommes donc très heureux d’avoir une entreprise aussi compétente et ambitieuse qu’Einhell Germany AG comme partenaire à nos côtés à l’avenir.”

(Note de la rédaction : comment Bavarian Grass Works n’a-t-il pas au moins été consulté sur cet accord ?)

Le PDG d’Einhell, Andreas Kroiss, a également commenté le partenariat. “Le FC Bayern est une marque mondiale du football mondial avec une stratégie claire et un désir inhérent de réussir. Chez Einhell, nous respectons également cette norme. En tant que fournisseur d’outils et d’équipements de jardinage, nous avons été l’une des premières entreprises à se concentrer systématiquement sur mobilité sans fil. En Allemagne, nous sommes déjà leader du marché avec nos produits dans de nombreux domaines. Ce partenariat avec les champions du record et les doubles triples vainqueurs souligne notre ambition d’assumer un rôle de leader sur tous les marchés sur lesquels nous opérons. Il contribue également à accroître la notoriété de la marque Einhell à l’échelle internationale, car le FC Bayern Munich est synonyme à l’échelle mondiale de la qualité de première classe de l’Allemagne.”

L’un des objectifs déclarés d’Einhell est de remplacer les tondeuses à gazon, les taille-haies et autres équipements de jardin à essence par des appareils et des moteurs alimentés par batterie. En collaboration avec Einhell, le FC Bayern mettra en œuvre une stratégie pour s’éloigner des moteurs à essence sur leurs terrains.