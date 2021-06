Le FC Bidezarra prend les trois points après avoir battu Corellano à domicile (4-0)

in

26/06/2021 à 22:18 CEST

le Bidezarra a gagné 4-0 à Corellano ce vendredi lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant son temps dans la compétition par une victoire. le FC Bidezarra Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 1-2 contre le Txantrea. Du côté de l’équipe visiteuse, le Corellano perdu par un résultat de 5-6 lors du match précédent contre le Peña Azagresa. Avec ce résultat, l’ensemble de Noain est sixième, tandis que le Corellano Il est quatrième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la FC Bidezarra, qui a présenté le lumineux à travers un peu de Echavarri à la huitième minute. L’équipe de Noáin s’est de nouveau jointe, augmentant l’écart à 2-0 grâce à un autre but de Echavarri, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément à la 40e, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 2-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Ekiza à 72 minutes. Après une nouvelle pièce, le score a augmenté FC Bidezarra, qui s’est distancié par un but de Osés au bord de la fin, en 89, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 4-0.

L’entraîneur de Noáin a donné l’entrée à Croix, Ekiza, Lizarbe, Martin Oui Sandua remplacement Sanchez, Ferdi, Grand, Lanz Oui Joie, Pendant ce temps, il Corellano remplacé Vannier, Zufia, Sancha Oui Nico Biesa pour Rubén, Isaac, Ayensa Oui Chicho.

En ce moment, le Bidezarra il obtient 35 points et le Corellano avec 41 points.

Fiche techniqueFC Bidezarra :Alegría (Sandua, min.75), Tirapu, Lânz (Martin, min.75), Ferdi (Ekiza, min.67), Castillo, Osés, Echavarri, Grande (Lizarbe, min.67), Sánchez (Cruz, min. 60), Mikel Mahugo et ChasCorellano :Ucar, Isaac (Zufia, min.33), Fran Sainz, Arellano, Simón, Chicho (Nico Biesa, min.48), Garbayo, Asier Liroz, Rubén (Cestero, min.6), Monreal et Ayensa (Sancha, min. Quatre cinq)Stade:–Buts:Echavarri (1-0, min. 8), Echavarri (2-0, min. 40), Ekiza (3-0, min. 72) et Osés (4-0, min. 89)