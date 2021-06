Le FC Bidezarra reçoit Corellano lors de la 10e journée

24/06/2021 à 20h30 CEST

Vendredi prochain à 20h30, ils mesureront le Bidezarra et le Corellano lors du dixième tour, le dernier de la deuxième phase de la troisième division.

le FC Bidezarra vient avec optimisme le match après avoir remporté le Txantrea dans le Installations sportives de Chantrea par 1-2, avec des buts de Sanchez Oui Lanz. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des neuf matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 37 buts encaissés contre 32 en faveur.

Pour sa part, Corellano il a été battu 5-6 dans le dernier match qu’il a joué contre le Peña Azagresa, ainsi il cherchera un triomphe sur le FC Bidezarra pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les neuf matches que le Corellano Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté cinq avec un chiffre de 48 buts pour et 44 contre.

Concernant la performance dans son stade, le FC Bidezarra il a réalisé un bilan d’une victoire et trois défaites en quatre matchs disputés dans son domaine, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. A la maison, le Corellano Il a gagné deux fois, il a perdu une fois et il a fait match nul une fois dans ses quatre matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui FC Bidezarra pour remporter la victoire.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, les Corellano est en avance sur le FC Bidezarra avec une différence de neuf points. le FC Bidezarra Il arrive au meeting en sixième position avec 32 points au casier. En revanche, les visiteurs ont 41 points et occupent la quatrième position de la compétition.