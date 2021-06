Le FC Bidezarra remporte trois points après avoir battu Txantrea 1-2

19/06/2021 à 19:19 CEST

le Bidezarra joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de vendredi dernier dans le Installations sportives de Chantrea. le Txantrea est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Peña Azagresa. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Bidezarra perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Télécharger. Avec ce bon résultat, le set de Noáin est sixième, tandis que le Txantrea est deuxième à la fin du duel.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Noáin, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Lanz à la minute 77. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, en augmentant les distances grâce à un but de pénalité maximale de Sanchez à la minute 87. Mais plus tard, l’équipe locale s’est approchée du tableau de bord grâce à un but de Daniel Virto peu avant la fin, plus précisément en 89, clôturant ainsi la confrontation avec le score de 1-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Txantrea qui sont entrés dans le jeu étaient Joni, Sergio Lopez, Lézaun, Daniel Virto Oui Ohian Goni remplacement Xabier Cemborain, Ursua, Daniel Gortari, Guembé Oui Goñi, tandis que les changements dans le Bidezarra Ils étaient Mugueta, Tirapu, Lizarbe, Ekiza Oui Osés, qui est entré pour fournir Sarasate, Château, Mikel Mahugo, Ferdi Oui Chas.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Alonso.

Avec ce résultat, le Txantrea il reste 44 points et Bidezarra il monte à 32 points.

Le lendemain le Txantrea sera mesuré avec le Lourdes, tandis que l’équipe de Noáin jouera son match contre le Corellano.

Fiche techniqueTxantrea :Joel, Teres, Gorka Bacaicoa, Alcuaz, Julen Goñi, Goñi (Ohian Goñi, min.74), Ursua (Sergio Lopez, min.61), Guembe (Daniel Virto, min.74), Xabier Cemborain (Joni, min.61 ), Alonso et Daniel Gortari (Lezaun, min.66)FC Bidezarra :Alegría, Castillo (Tirapu, min.64), Lânz, San Martín, Ferdi (Ekiza, min.74), Sánchez, Echavarri, Grande, Chas (Osés, min.74), Mikel Mahugo (Lizarbe, min.64) et Sarasate (Mugueta, min.46)Stade:Installations sportives de ChantreaButs:Lânz (0-1, min. 77), Sánchez (0-2, min. 87) et Daniel Virto (1-2, min. 89)