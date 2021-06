Le FC Bidezarra s’impose 2-3 au domicile de River Ega

06/06/2021 à 23:41 CEST

le Bidezarra a remporté le fleuve 2-3 lors du duel qui s’est tenu ce samedi au Andole. le Rivière Ega est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre le Peña Azagresa. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Bidezarra il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Beti Onak et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Avec ce bon résultat, le set de Noáin est sixième, tandis que le fleuve il est huitième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Rivière Ega, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Itarte quelques minutes après le début du match, en particulier à la minute 5. Cependant, l’équipe de Noáin à la minute 10 a réagi et a égalisé le match avec un but de Tirapu, terminant ainsi la première partie par un 1-1 à la lumière.

En deuxième période, l’équipe d’Andosilla a marqué un but, profitant du jeu pour franchir le filet de son rival grâce à un but de Lorza à 63 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réussi l’égalité établissant le 2-2 grâce à un but de Osés à 64 minutes. Après une nouvelle pièce, le score du FC Bidezarra, qui est revenu avec un but de Ferdi à la minute 66, terminant le match avec un score final de 2-3.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Lorente, Carlos Marco, Hernandez, Melvin de Jésus Oui Eza remplacement Itarte, Laparra, Jeanne, Paul Oui Aitor. Les changements de la FC Bidezarra Ils étaient Mugueta, Grand, William, Baiguet Oui Chas, qui est entré par Mikel Mahugo, Lizarbe, Ferdi, Echavarri Oui Osés.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Dispersion de l’équipe locale et Mikel Mahugo, Croix Oui Tirapu L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le fleuve il obtient 20 points et le Bidezarra il monte à 29 points.

Le lendemain le Rivière Ega jouera contre lui Lourdes loin de chez soi et le FC Bidezarra jouera son match contre lui Télécharger dans son fief.

Fiche techniqueRivière Ega :March, Lorza, Laparra (Carlos Marco, min.69), Itarte (Lorente, min.69), Pablo (Melvin De Jesús, min.83), Mikel Murugarren, Joan (Hernandez, min.81), Laparra (Carlos Marco , min.69), Aitor (Eza, min.83), Solano et LopezFC Bidezarra :Alegría, San Martín, Tirapu, Ferdi (Guillermo, min.67), Lizarbe (Grande, min.58), García, Osés (Chas, min.89), Mikel Mahugo (Mugueta, min.58), Echavarri (Baiguet, min.89), Sarasate et CruzStade:AndoleButs:Itarte (1-0, min. 5), Tirapu (1-1, min. 10), Lorza (2-1, min. 63), Osés (2-2, min. 64) et Ferdi (2-3, au moins 66)