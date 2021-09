Le FC Dallas accueille les tremblements de terre de San José

09/11/2021 à 02:31 CEST

Les FC Dallas jouera son trente et unième match en Major League Soccer contre le Tremblements de terre de San José, qui doit commencer dimanche prochain à 14h30 au Stade Toyota.

Les FC Dallas Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente et unième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Véritable lac salé par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 23 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 32 buts pour et 36 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tremblements de terre de San José il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Rapides du Colorado, de sorte qu’un triomphe sur le FC Dallas cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. Avant ce match, le Tremblements de terre de San José il avait remporté six des 22 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant 24 buts pour et 30 contre.

En tant que local, le FC Dallas a réalisé un bilan de quatre victoires, deux défaites et cinq nuls en 11 matchs disputés dans son domaine, signe que le Tremblements de terre de San José Vous aurez peut-être l’occasion d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Aux sorties, le Tremblements de terre de San José ils ont été battus trois fois et ont fait match nul cinq fois en 11 matchs disputés, ce qui en fait un bon joueur en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de FC DallasEn fait, les chiffres montrent 11 victoires, 12 défaites et neuf nuls pour l’équipe à domicile. A son tour, l’équipe visiteuse accumule quatre matchs de suite sans connaître la défaite à l’extérieur face aux FC Dallas. Le dernier match auquel ils ont joué FC Dallas et le Tremblements de terre de San José dans cette compétition, c’était en avril 2021 et s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur du Tremblements de terre de San José.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du FC Dallas avec une différence d’un point. L’équipe de Luchi González Il arrive au match en onzième position et avec 25 points avant le match. Pour sa part, Tremblements de terre de San José il est dixième au classement avec 26 points.