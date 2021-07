Le FC Dallas accueille les Whitecaps de Vancouver dans son fief

in

04/07/21 à 02:30 CEST

Lundi prochain à 02h30 se jouera le match de la quinzième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à FC Dallas et à Whitecaps de Vancouver dans le Stade Toyota.

le FC Dallas vient avec optimisme pour le match de la quinzième journée après avoir remporté la victoire à domicile dans le Stade Toyota par 2-1 contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre, avec un objectif de Pépi. De plus, les locaux ont gagné dans deux des 10 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 11 buts pour et 15 contre.

Du côté des visiteurs, le Whitecaps de Vancouver a obtenu une égalité dans les deux sens contre Sondeurs de Seattle, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les 10 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Whitecaps de Vancouver il en a remporté deux avec 10 buts pour et 16 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Dallas a gagné deux fois et fait quatre nuls en six matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Whitecaps de Vancouver, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade Toyota. Dans le rôle de visiteur, le Whitecaps de Vancouver Il a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois dans ses six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qu’il affrontera. FC Dallas.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de FC Dallas, en effet, les chiffres montrent une défaite et deux nuls pour les locaux. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs sans défaite contre ce rival en Major League Soccer. Le dernier match entre FC Dallas et le Whitecaps de Vancouver Ce tournoi s’est joué en juin 2019 et s’est conclu par un match nul 2-2.

A ce jour, entre le FC Dallas et le Whitecaps de Vancouver il y a une différence de deux points dans le classement. L’équipe de Luchi González Il arrive au match en dixième position et avec 10 points avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent huit points et occupent la treizième position du tournoi.