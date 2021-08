Le FC Dallas ajoute trois points à son tableau d’affichage face à l’Austin FC (3-5)

30/08/2021 à 4h30 CEST

Les FC Dallas joué et gagné 3-5 le match de lundi dernier dans le Stade Q2. Les Austin FC est venu à la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 3-1 contre le Bois de Portland. En ce qui concerne l’équipe Frisco, le FC Dallas n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Dynamo de Houston. Avec ce bon résultat, le set de Frisco est huitième, tandis que le Austin il est douzième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le FC Dallas, qui a ouvert le score avec un peu de Jésus Ferreira quelques minutes après le coup de sifflet initial, à la minute 5. Mais plus tard, le Austin FC a réagi et a égalisé le match grâce au but de Cascante à 14 minutes. Cependant, l’équipe de Frisco a fait progresser son équipe avec un objectif de Pépi à la 36e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Frisco d’augmenter le score grâce à un deuxième but de Jésus Ferreira à la 38e minute, accordant 1-3. Il a ajouté à nouveau le FC Dallas, qui a pris ses distances au moyen d’un nouveau Pépi, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément en 40, terminant la première période avec un 1-4 à la lumière.

La deuxième partie du match a bien commencé pour l’équipe Frisco, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but de Obrián à 53 minutes. Cependant, l’équipe de Los Verdes a réduit les écarts grâce à un but de Fagundez à 59 minutes. Puis il a écrit le Austin FC, qui s’est approché du tableau d’affichage au moyen d’un but de Anneau à 68 minutes, concluant le match avec le résultat de 3-5.

Le technicien de la Austin, Josh Wolff, a donné accès au champ à Pochettino, Romagne, Jiménez et Djitté remplacement Gallagher, Cascante, Kolmanic et Dominguez, tandis que de la part du FC Dallas, Luchi González remplacé Martinez, Elmedkhar, Ché, Eddie Munjoma et Ciste pour Les haies, Schön, Obrián, Servania et Pépi.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Nick Lima par le Austin déjà Schön et Elmedkhar par l’équipe Frisco.

Avec cette défaite d’après-match, le Austin FC il s’est classé douzième au classement avec 19 points. Les FC Dallas, pendant ce temps, il est resté à la huitième place avec 25 points.

Le lendemain de la Major League Soccer, le Austin FC jouera contre lui Dynamo de Houston, Pendant ce temps, il FC Dallas affrontera contre Tremblements de terre de San José.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Besler, Cascante (Romaña, min.46), Kolmanic (Jiménez, min.46), Nick Lima, Ring, Pereira, Driussi, Fagundez, Domínguez (Djitte, min.82) et Gallagher (Pochettino, min.46)FC Dallas :Phelipe, Hedges (Martínez, min.63), Burgess, Hollingshead, Twumasi, Servania (Eddie Munjoma, min.75), Cerrillo, Jesús Ferreira, Schön (Elmedkhar, min.63), Obrián (Che, min.69) et Pepi (Jara, min.76)Stade:Stade Q2Buts:Jesús Ferreira (0-1, min. 5), Cascante (1-1, min. 14), Pepi (1-2, min. 36), Jesús Ferreira (1-3, min. 38), Pepi (1- 4, min. 40), Obrián (1-5, min. 53), Fagundez (2-5, min. 59) et Ring (3-5, min. 68)