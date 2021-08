Le FC Dallas bat l’Austin FC

in

08/08/2021 à 04h36 CEST

Le Austin n’a pas réussi à plier le FC Dallas, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche au Stade Toyota. Le FC Dallas Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Sondeurs de Seattle. Concernant l’équipe de Los Verdes, le Austin FC a remporté son dernier match du tournoi 3-2 contre Dynamo de Houston. Après le score, l’équipe de Frisco est huitième, tandis que le Austin il est douzième à la fin du match.

Au cours de la première moitié du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a bien commencé pour l’équipe de Frisco, qui a fait ses débuts grâce à un but de Hollingshead quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 50. Plus tard, il a marqué le FC Dallas, qui a augmenté les distances en portant le score à 2-0 avec un but de Jésus Ferreira à la 63e minute, terminant ainsi le match avec un score de 2-0 au tableau d’affichage.

Des changements ont été apportés aux deux équipes pendant le match. Les joueurs de la FC Dallas qui sont entrés dans le jeu étaient Obrián, Acosta, Cerrillo, Ciste Oui Les haies remplacement Pomykal, Ricaurte, Schön, Jésus Ferreira Oui Pépi, tandis que les changements dans le Austin Ils étaient Pochettino, Nick Lima, Driussi, Dominguez Oui Kolmanic, qui est entré pour fournir Sébastien berhalter, Jiménez, Pereira, Besler Oui Stanley.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe de Frisco avec seulement deux cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Bressan Oui Ciste.

Après avoir remporté le match, le FC Dallas a été classé avec 21 points à la huitième place du classement à la fin du match, tandis que le Austin FC il a été placé à la douzième place avec 16 points.

Fiche techniqueFC Dallas :Jimmy Maurer, Bressan, Burgess, Hollingshead, Twumasi, Quignon, Ricaurte (Acosta, min.46), Jesús Ferreira (Jara, min.84), Schön (Cerrillo, min.71), Pomykal (Obrián, min.46) et Pepi (Haies, min.85)Austin FC :Stuver, Besler (Domínguez, min.62), Romaña, Stanley (Kolmanic, min.76), Jiménez (Nick Lima, min.62), Fagundez, Ring, Sebastian Berhalter (Pochettino, min.62), Pereira (Driussi, min.62), Cascante et Manny PerezStade:Stade ToyotaButs:Hollingshead (1-0, min. 50) et Jesús Ferreira (2-0, min. 63)