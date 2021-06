Le FC Dallas bat New England Revolution 2-1 et prend les trois points

28/06/2021 à 5h06 CEST

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre n’a pas réussi à plier le FC Dallas, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce lundi à la Stade Toyota. le FC Dallas a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Los Angeles FC par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe de Foxborough, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté le Les Red Bulls de New York 3-2 et l’avait déjà fait aussi, contre le La ville de New York 2-3 et cumule cinq victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Frisco est dixième à la fin du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient le leadership de la Major League Soccer.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les FC Dallas, qui a créé la lumière à travers un but de Pépi à la 11e minute. Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un but de Bou à 33 minutes, terminant la première mi-temps avec un 1-1 sous les projecteurs.

La deuxième période a débuté de manière positive pour l’équipe Frisco, qui a profité du jeu pour franchir le filet de son rival avec un autre but de Pépi, réalisant ainsi un doublé à la 54e minute, terminant ainsi le match sur le score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le FC Dallas de Luchi González soulagé Ciste, Twumasi, Pomykal Oui Cerrillo pour Pépi, Obrián, Quignon Oui Jésus Ferreira, tandis que le technicien du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Arène de Bruce, a ordonné l’entrée de Mcnamara, Bouksa, Henri Kessler, Bunbury Oui Edouard Kizza fournir Maciel, Traustrason, Buchanan, Jon cloche Oui Polster.

L’arbitre a réprimandé Acosta, Philippe, Obrián, Twumasi Oui Jimmy Maurer par le FC Dallas déjà Polster Oui Bunbury par l’équipe de Foxborough.

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre mène le tournoi avec 23 points, occupant une place d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que le FC Dallas il est resté à la dixième place avec 10 points après le duel.

Fiche techniqueFC Dallas :Jimmy Maurer, Bressan, John Nelson, Burgess, Acosta, Quignon (Pomykal, min.77), Jesús Ferreira (Cerrillo, min.77), Hollingshead, Che, Pepi (Jara, min.61) et Obrián (Twumasi, min. 71)Révolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Jon Bell (Bunbury, min.68), Farrell, Dejuan Jones, Bye, Maciel (Mcnamara, min.46), Polster (Edward Kizza, min.81), Carles Gil, Traustason (Buksa, min.60), Buchanan (Henry Kessler, min.68) et BouStade:Stade ToyotaButs:Pepi (1-0, min. 11), Bou (1-1, min. 33) et Pepi (2-1, min. 54)