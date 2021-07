Le FC Dallas et les Whitecaps de Vancouver se partagent les points après un match nul 2-2

in

05/07/21 à 04:36 CEST

le FC Dallas et le Whitecaps de Vancouver ex aequo à deux dans le match qui s’est déroulé ce lundi dans le Stade Toyota. le FC Dallas est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 2-1 contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre. En ce qui concerne l’équipe de Vancouver, le Whitecaps de Vancouver a récolté une cravate à double sens contre lui Sondeurs de Seattle, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe de Frisco s’est classée onzième, tandis que le Whitecaps de Vancouver il est resté à la treizième place à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui FC Dallas, qui en a profité pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Pépi à la minute 23. Cependant, le Whitecaps de Vancouver égalisé le match en faisant 1-1 avec un but de Cavallini à 30 min. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Vancouver a augmenté, qui est revenue avec un but de Rose près de la conclusion, à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-2.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui FC Dallas, qui a obtenu l’égalité grâce à un but contre son camp de Veselinovic juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, concluant la confrontation avec un score de 2-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la FC Dallas qui sont entrés dans le jeu étaient Pomykal, Sealy, Ciste Oui Ricaurte remplacement Obrián, John Nelson, Quignon Oui Jésus Ferreira, tandis que les changements dans le Whitecaps de Vancouver Ils étaient Raposo, Brian blanc, Metcalfe, Jakob Nerwinski Oui Veselinovic, qui est entré pour remplacer Laisse-moi, Cavallini, Caio Alexandre, marron Oui Caicedo.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, deux pour Obrián Oui Acosta, de l’équipe Frisco et quatre pour Cavallini, Caio Alexandre, Metcalfe Oui Jakob Nerwinski, de l’équipe de Vancouver.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Whitecaps de Vancouver il a été placé à la treizième place du classement avec neuf points. Pour sa part, FC Dallas Avec ce point atteint, il atteint la onzième place avec 11 points après le match.

Le lendemain le FC Dallas jouera contre lui LA Galaxie et le Whitecaps de Vancouver jouera son match contre lui Véritable lac salé.

Fiche techniqueFC Dallas :Jimmy Maurer, Burgess, Bressan, John Nelson (Sealy, min.64), Che, Acosta, Quignon (Jara, min.75), Jesús Ferreira (Ricaurte, min.81), Hollingshead, Obrián (Pomykal, min.63) et PépiWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose, Godoy, Gutiérrez, Brown (Jakob Nerwinski, min.90), Bikel, Caio Alexandre (Metcalfe, min.84), Teibert, Dájome (Raposo, min.71), Caicedo (Veselinovic, min.90) et Cavallini (Brian White, min.83)Stade:Stade ToyotaButs:Pepi (1-0, min. 23), Cavallini (1-1, min. 30), Rose (1-2, min. 45) et Veselinovic (2-2, min. 90)