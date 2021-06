Le FC Dallas et Minnesota United terminent leur match de championnat par un nul (1-1)

in

20/06/2021 à 04h36 CEST

le FC Dallas et le Minnesota United lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade Toyota. le FC Dallas visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Rapides du Colorado. Pour sa part, Minnesota United a récolté un match nul à un contre le Véritable lac salé, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe Frisco s’est placée en douzième position, tandis que le Minnesota United, pour sa part, est onzième à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Minnesota United, qui a créé le lumineux à travers Fragapane à la 36e minute, clôturant ainsi la première période avec un 0-1 au tableau d’affichage.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui FC Dallas, qui a égalisé par un but de Pépi à 68 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score de 1-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le FC Dallas sauté du banc Jésus Ferreira, Ciste, Tessmann, Elmedkhar Oui Cerrillo remplacement Pomykal, Ricaurte, Quignon, Obrián Oui Pépi, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Finlay, Alonso, bila, Reynoso Oui Agudelo, qui est entré par Niko Hansen, Il y a, Trapp, Hunou Oui Fragapane.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Pépi Oui Ciste, de l’équipe Frisco et trois pour Dibassy, Chase gasper Oui Boxall, de l’équipe du Minnesota.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Minnesota United il s’est classé onzième au classement avec huit points. Pour sa part, FC Dallas Avec ce point atteint, il atteint la douzième place avec sept points après le match.

Fiche techniqueFC Dallas :Jimmy Maurer, Martínez, Burgess, John Nelson, Hollingshead, Acosta, Quignon (Tessmann, min.79), Ricaurte (Jara, min.47), Pomykal (Jesús Ferreira, min.46), Obrián (Elmedkhar, min.79) et Pepi (Cerrillo, min.90)Minnesota United :Miller, Dibassy, ​​​​Boxall, Chase Gasper, Métanire, Trapp (Ábila, min.74), Niko Hansen (Finlay, min.67), Hayes (Alonso, min.67), Fragapane (Agudelo, min.83), Dotson et Hunou (Reynoso, min.74)Stade:Stade ToyotaButs:Fragapane (0-1, min. 36) et Pepi (1-1, min. 68)