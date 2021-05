Le FC Dallas sauve un point contre le Houston Dynamo (1-1)

9 mai 2021 à 12 h 01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Toyota et qui a fait face au FC Dallas et à Houston Dynamo il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le FC Dallas est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 4-1 contre le Bois de Portland. Du côté de l’équipe de Houston, le Houston Dynamo a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Los Angeles FC. Après le résultat obtenu, l’équipe Frisco a été placée en huitième position, tandis que le Houston Dynamo, quant à lui, est neuvième à la fin de la réunion.

La première partie de la confrontation a commencé face à lui Houston Dynamo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but du point de penalty de Fafà Picault à la 34e minute. L’équipe de Frisco est à égalité avec un but de Obrián sur le bord de la fin, à 42, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sur les projecteurs.

Au cours de la deuxième période, les deux FC Dallas et le Houston Dynamo Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Dans le chapitre des changements, les acteurs du FC Dallas qui sont entrés dans le jeu étaient Pomykal, Pepi Oui Schön remplacer Vargas, Rockrose Oui Tessmann, tandis que les changements dans le Houston Dynamo Ils étaient Cerén, qui est entré pour remplacer Jones.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les joueurs de la FC Dallas ils en ont vu troisBressan, Obrián Oui Acosta) et ceux de l’équipe de Houston ont vu trois cartes, en particulier Mémo Rodriguez, Vera Oui couronner.

Avec ce résultat, le FC Dallas et le Houston Dynamo ils sont à égalité avec cinq points chacun au classement de la Major League Soccer.

Fiche techniqueFC Dallas:Phelipe, Martínez, Bressan, Hollingshead, Eddie Munjoma, Acosta, Tessmann (Schön, min.66), Ricaurte, Vargas (Pomykal, min.57), Obrián et Jara (Pepi, min.66)Houston Dynamo:Mari & cacute;, Figueroa, Parker, Lundqvist, Valentin, Jones (Cerén, min.72), Corona, Vera, Memo Rodríguez, Maxi Urruti et Fafà PicaultStade:Stade ToyotaButs:Fafà Picault (0-1, min.34) et Obrián (1-1, min.42)