Le FC Girondins Bordeaux et le SCO Angers maintiennent un pouls égalé par la Ligue 1 (1-1)

22/08/2021 à 17h04 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Matmut atlantique et qui a affronté le Bordeaux et à Angers conclu avec une égalité à un entre les deux prétendants. Le FC Girondins Bordeaux Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre lui. Olympique de Marseille. Quant à l’équipe visiteuse, le SCO Angers il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Olympique Lyonnais à la maison et le Course de Strasbourg à l’extérieur, 3-0 et 0-2 respectivement. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est classée en quinzième position, tandis que la Angers il est arrivé à la deuxième place à la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière positive pour l’équipe bordelaise, qui a ouvert le score avec un but de Sékou mara dans la minute 10. Mais plus tard, le SCO Angers à la 38e minute, il a fait match nul avec un but de Romain Thomas, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

En deuxième mi-temps, les Bordeaux et le Angers Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la FC Girondins Bordeaux a donné accès à Rémi Oudin, Yacine Adli, Edson mexer, Samuel Kalou et Jimmy Briand pour Timothée Pembélé, Prendre de base, Laurent Koscielny, Sékou mara et Hwang Ui-Jo, Pendant ce temps, il SCO Angers a donné accès à Stéphane Bahoken, Azzedine Ounahi et Rodrigue Ninga pour Sofiane Boufal, Angelo Fulgini et Mohamed ali cho.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Image de balise Ricardo Mangas et Enock Kwateng.

En ce moment, le Bordeaux il reste deux points et le Angers avec sept points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le OGC Nice, Pendant ce temps, il SCO Angers jouera contre lui Stade rennais.

Fiche techniqueFC Girondins Bordeaux :Benoit Costil, Laurent Koscielny (Edson Mexer, min.81), Ricardo Mangas, Enock Kwateng, Timothee Pembele (Remi Oudin, min.63), Otavio, Issouf Sissokho, Toma Basic (Yacine Adli, min.64), Gideon Mensah, Hwang Ui-Jo (Jimmy Briand, min.90) et Sekou Mara (Samuel Kalu, min.81)SCO Angers :Paul Bernardoni, Vincent Manceau, Ismael Traoré, Romain Thomas, Souleyman Doumbia, Jimmy Cabot, Batista Mendy, Thomas Mangani, Angelo Fulgini (Azzedine Ounahi, min. 80), Sofiane Boufal (Stephane Bahoken, min. 64) et Mohamed Ali Cho ( Rodrigue Ninga, au moins 80)Stade:Matmut atlantiqueButs:Sekou Mara (1-0, min. 10) et Romain Thomas (1-1, min. 38)