Le FC Girondins Bordeaux montre sa puissance après avoir battu le Racing de Lens (3-0)

16/05/2021 à 23:06 CEST

le Bordeaux a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Lentille pendant le match joué dans le Matmut atlantique ce dimanche, qui s’est terminé sur un score de 3-0. le FC Girondins Bordeaux Il a affronté le match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le FC Nantes par un score de 3-0. Du côté des visiteurs, le Racing de Lens il a été battu 0-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Lille OSC. Après le résultat obtenu, l’ensemble bordelais est quatorzième, tandis que le Lentille il est sixième après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui FC Girondins Bordeaux, qui a tiré le pistolet de départ sur le Matmut atlantique avec un objectif de onze mètres Hwang Ui-Jo à la minute 32. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Bordeaux, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce au succès devant le but par Youssouf Sabaly à la 89e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui s’est distanciée par un but de Mehdi Zerkane juste avant le coup de sifflet final, précisément en 90, clôturant ainsi le match avec un score final de 3-0.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Sekou mara, Issouf Sissokho, Remi Oudin, Michael Seri Oui Mehdi Zerkane remplacer Hwang Ui-Jo, Yacine Adli, Nicolas de Preville, Tom Lacoux Oui Maxime Poundje. Les changements de la Racing de Lens Ils étaient Arnaud Kalimuendo, Corentin Jean, Cheik Traoré, Tony Mauricio Oui David da costa, qui est entré par Simon Banza, Facundo Medina, Ismael Boura, Cheick Oumar Doucoure Oui Gael Kakuta.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Maxime Poundje Oui Mehdi Zerkane de l’équipe locale et Loic a dit Oui Gael Kakuta L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec cette brillante performance, le FC Girondins Bordeaux il monte à 42 points en Ligue 1 et se place à la quatorzième place du classement. Pour sa part, Racing de Lens il reste avec 56 points avec lesquels il a atteint ce trente-septième tour.

Les équipes continueront à disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: le Racing de Lens tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui AS Monaco dans son stade, tandis que le FC Girondins Bordeaux jouera contre lui Stade de Reims en dehors de la maison.

Fiche techniqueFC Girondins Bordeaux:Jean-Louis Leca, Jonathan Clauss, Jonathan Gradit, Ismael Boura, Loic Bade, Facundo Medina, Gael Kakuta, Seko Fofana, Cheick Oumar Doucoure, Ignatius Kpene Ganago et Simon BanzaRacing de Lens:Benoit Costil, Enock Kwateng, Paul Baysse, Loris Benito, Youssouf Sabaly, Maxime Poundje, Tom Lacoux, Yacine Adli, Toma Basic, Hwang Ui-Jo et Nicolas de PrevilleStade:Matmut atlantiqueButs:Hwang Ui-Jo (1-0, min.32), Youssouf Sabaly (2-0, min.89) et Mehdi Zerkane (3-0, min.90)