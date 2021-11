Le FC Goa annonce 1Xnews comme sponsor principal en titre de la Super League indienne

Ce sera la première incursion de 1Xnews dans le football indien

Le FC Goa a annoncé que 1Xnews serait le principal sponsor en titre du club pour la saison 2021-22 de la Hero Indian Super League. Dans le cadre du rapprochement, 1Xnews apparaîtra sur la poitrine du maillot du club et des vêtements d’entraînement tout au long de la saison. En outre, 1Xnews sera également présenté dans divers graphiques sur les réseaux sociaux et dans la publicité sur le terrain lors de chaque match en direct du FC Goa, sur toutes les plateformes qui diffusent la Hero Indian Super League. Ce partenariat alimentera également la présence du club sur les réseaux sociaux.

Ce sera la première incursion de 1Xnews dans le football indien. « Le partenariat montre la croissance du Club et de la Ligue. Ils sont une marque réputée et partagent notre vision de la croissance. Nous sommes ravis d’être partenaires d’une marque dont le réseau englobe certains des plus grands clubs et ligues de football internationaux au monde. Le parrainage du devant du maillot est d’une importance vitale pour le Club. Et nous pensons que ce partenariat nous aidera à apporter des contributions encore plus tangibles au football indien », a déclaré Akshay Tandon, président du FC Goa. Dans le but de populariser davantage le football indien, 1Xnews fournira des nouvelles et des mises à jour sur le football.

« Au FC Goa, nous avons trouvé une marque aussi moderne et proactive dans son approche que nous. Nous pensons que cette relation nous rapportera d’énormes dividendes à tous les deux. En tant que marque mondiale, nous avons cherché à repousser les limites de l’expérience des fans pour les fans de football du monde entier. Et c’est ce que notre objectif sera pour les fans du FC Goa et du football indien. Ils apprécient avant tout leurs fans et savent ce que cela signifie d’être un supporter du beau jeu. Ce que nous avons aimé du FC Goa, c’est qu’il s’agit d’une entité qui valorise les partenariats et cherche à aller au-delà pour obtenir les meilleurs résultats d’associations comme la nôtre. Nous sommes convaincus que cet accord apportera encore plus d’élan à la prochaine saison ISL des Gaurs », a déclaré Harish Kapoor, responsable du marketing en Inde, 1Xnews sur l’association.

