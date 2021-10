Le FC Juárez a battu Monterrey 3-1 au stade olympique Benito Juárez

10/02/2021 à 6h01 CEST

Les Juárez a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Monterrey ce samedi dans le Stade olympique Benito Juárez. Les FC Juárez Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre San Luis dans son fief (1-0) et l’autre avant lui Lion à l’extérieur (0-1) et avait pour le moment une séquence de trois victoires consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Monterrey a remporté le Toluca à domicile par 2-0 et auparavant, il l’a également fait dans son stade, contre le Tigres de l’UANL par 2-0. Avec cette défaite, le Monterrey a été placé en deuxième position à la fin du match, tandis que le FC Juárez est douzième.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Monterrey, qui en a profité pour inaugurer le tableau d’affichage par un but de Maximiliano Meza à la minute 39. Mais plus tard, l’équipe de Juarense a réagi et a égalisé le match avec un but de Diego Rolan à la minute 41. Plus tard, l’équipe locale a marqué, qui est revenue grâce à un but de Jefferson Intriago peu avant la fin, plus précisément en 43, clôturant ainsi la première partie avec un 2-1 à la lumière.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui FC Juárez, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but de Maximiliano Olivera au bord de la fin, en 87, terminant le match avec un score de 3-1 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Juárez qui sont entrés dans le jeu étaient Image de balise Fabian Castillo, Flavio Santos, Paul Aguilar et Adrian Mora Barraza remplacement Diego Rolan, José Esquivel, Image de balise Alberto Acosta et Jaime Gomez, tandis que les changements dans le Monterrey Ils étaient Joël Campbell, José Alvarado et Jaziel Martinez, qui est entré pour remplacer Carlos Rodriguez, Duvan Vergara et Matias Kranevitter.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à José Garcia et Jaime Gomez et par le Monterrey admonesté Gabriel Funes Mori, Carlos Rodriguez, Maximiliano Meza et Sébastien Vegas.

Avec ces trois points, le Juárez occupait la douzième place avec 14 points, au lieu d’accéder à la phase suivante de la compétition, tandis que le Monterrey il s’est classé deuxième avec 20 points, avec une place qualificative pour une place éliminatoire du titre à la fin du match.

Le lendemain affrontera le Monterrey avec lui Lion. Pour sa part, FC Juárez sera mesuré par rapport Pachuca.