Le FC Juarez a battu San Luís à domicile 2-1

04/10/2021

Act. À 12 h 16 CEST

le FC Juarez a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui San Luis ce samedi dans le Stade olympique Benito Juarez. le FC Juarez Il a fait face au match en voulant dépasser son score en championnat après avoir subi une défaite 0-1 lors du match précédent contre Croix Bleue. De la part de l’équipe visiteuse, le San Luis il a été battu 2-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Monterrey et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, le San Luis a été placé en seizième position à la fin du match, tandis que le FC Juarez est dix-septième.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui FC Juarez, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Dario Lezcano à la minute 34, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui s’est distancée sur le tableau d’affichage grâce à un but de Francisco Contreras à la 63e minute. San Luis grâce à une peine maximale de Nicolas Ibáñez à la minute 74, concluant le duel avec un résultat final de 2-1.

L’entraîneur du FC Juarez a donné accès à Jésus Zavala, Carlos Rosel, Ayron Del Valle et Elio Castro pour Marco Fabian, Eryc Castillo, Matias Garcia et Francisco Contreras, Pendant ce temps, il San Luis a donné le feu vert à David Rodriguez, Ricardo Chavez et Walter Castillo, qui est venu remplacer Dionicio Escalante, Camilo Mayada et Juan Izquierdo.

L’arbitre a averti Matias Garcia, Ivan Vazquez et Francisco Contreras par le FC Juarez déjà Dionicio Escalante et Axel Werner par l’équipe de Potosí.

Après avoir joué ce jour-là, les deux équipes sont à égalité au classement (12 points chacune) et se classent dix-septième (FC Juarez) et seizième position (San Luis).

Le lendemain, l’équipe de Gabriel Caballero fera face à Lion, Pendant ce temps, il San Luis de Leonel Rocco lui fera face Puebla.