Le FC Juárez bat San Luis à domicile

22/09/2021

Le à 06:15 CEST

Les San Luis ne pouvait pas battre le Juárez, qui s’est imposé 1-0 lors du match disputé ce mercredi dans le Stade olympique Benito Juárez. Les FC Juárez Il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Lion loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Croix Bleue à domicile (2-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Luis il a remporté dans son fief 4-1 son dernier match du tournoi contre le Tijuana. Avec ce résultat, l’ensemble Juarense est quatorzième, tandis que le San Luis il est sixième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui FC Juárez, qui a créé la lumière à travers un but de onze mètres Diego Rolan à la minute 35. Avec ce 1-0 a conclu la première moitié du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Juárez de Ricardo Ferretti soulagé Jaime Gomez, Flavio Santos, Pol garcia et Adrian Mora Barraza pour Paul Aguilar, Diego Rolan, Image de balise Alberto Acosta et Image de balise Fabian Castillo, tandis que le technicien du San Luis, Marcelo Mendez, a ordonné l’entrée de Adam Bareiro, Zahid Munoz, José Hernandez et Luis Calzadilla fournir José Rivaldo Lozano, Jair Diaz, Facundo waller et Juan Sanabria.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un jaune au Juárez (Jefferson Intriago) et trois à San Luis (Facundo waller, Juan Sanabria et Ricardo Chavez Soto). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Gustavo Vélasquez par l’équipe locale.

Avec huit points, le FC Juárez de Ricardo Ferretti s’est placé à la quatorzième place du classement général à l’issue du duel, tandis que l’équipe dirigée par Marcelo Mendez il s’est placé à la sixième place avec 13 points, occupant une place d’accès à la phase suivante du championnat.

Le lendemain, l’équipe de Juarense jouera à domicile contre le Pachuca, Pendant ce temps, il San Luis cherchera la victoire dans son stade contre lui Atlas Guadalajara.