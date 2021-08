Le FC Juárez fait match nul contre Chivas Guadalajara (2-2)

08/08/2021

Act à 12h15 CEST

Le Chivas Guadalajara et le Juárez ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Stade d’Akron. Le Chivas Guadalajara est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Puebla. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Juárez il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Atlas Guadalajara. Après le match, l’équipe de Zapopano est septième après la fin du duel, tandis que le FC Juárez est seizième.

La première équipe à marquer a été l’équipe Juarense, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un penalty de Gabriel Fernández à 10 min. Cependant, l’équipe de Zapopano à la 15e minute a fait match nul avec un but de Ange Zaldivar, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième période a bien commencé pour l’équipe visiteuse, qui a pris l’avantage avec un nouveau but de Gabriel Fernández, qui a ainsi réalisé un doublé à la 51e minute. Mais plus tard, l’équipe locale a marqué un but de José Godinez peu avant la fin, plus précisément en 89, mettant fin à la confrontation avec le score de 2-2.

Le technicien de la Chivas Guadalajara, Victor vucetich, a donné accès au champ à Pavel Perez, Sergio Flores, José Godinez, Jésus Sanchez Oui Miguel Ponce remplacement Juan Aguayo, Antonio Briseno, Jésus Molina, Alain Torres Oui Image de balise Manuel Mayorga, tandis que de la part du Juárez, Ricardo Ferretti remplacé Blas Armoa, Carlos Rosel, José ange lopez Oui Image de balise Francisco Nevarez pour José Maduena, Flavio Santos, Gabriel Fernández Oui Image de balise Fabian Castillo.

Dans le match, il y a eu un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Juarense. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Gabriel Fernández Oui Matias García.

Avec ce résultat, le Chivas Guadalajara il reste quatre points et le Juárez avec un point.

Le lendemain de la compétition, le Chivas Guadalajara jouera contre lui Lagune de Santos loin de chez eux, tandis que le FC Juárez affrontera dans son fief contre les Tijuana.