Le FC Juárez reçoit Querétaro

24/09/2021

Le à 03:30 CEST

Samedi prochain à 03h00 se jouera le match de la dixième journée de la MX Opening League, dans lequel nous verrons le Juárez et à Querétaro dans le Stade olympique Benito Juárez.

Les FC Juárez tentera de remporter une victoire dans la compétition après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Lion hors de son terrain (0-1) et contre lui Croix Bleue dans son fief (2-1). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des neuf matchs disputés à ce jour, avec une séquence de huit buts pour et 14 contre.

Du côté des visiteurs, le Querétaro il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Croix Bleue, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté un et affiche un bilan de quatre buts marqués contre 10 buts reçus.

Prêtant attention à la performance de l’équipe à domicile, le FC Juárez il a gagné une fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le championnat. Dans le rôle de visiteur, le Querétaro Il a un bilan de trois défaites et deux nuls en cinq matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. FC Juárez si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la FC Juárez et le bilan est de deux victoires et une défaite pour l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les QuerétaroEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué le Juárez et le Querétaro dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé par un 1-0 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de deux points en faveur de la FC Juárez. L’équipe de Ricardo Ferretti Il arrive au match en quatorzième position et avec huit points avant le match. Pour sa part, Querétaro il compte six points et occupe la dix-septième place de la compétition.