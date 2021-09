Le FC Juárez s’impose à domicile face à Cruz Azul (2-1)

09/11/2021

Le à 13:31 CEST

Les Juárez a gagné 2-1 à Croix Bleue lors de la réunion tenue ce samedi au Stade olympique Benito Juárez. Les FC Juárez est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Lagune de Santos et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Croix Bleue a récolté une égalité à un contre le Pachuca, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition et cumulant trois nuls consécutifs dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de la capitale s’est placée en septième position à l’issue de la rencontre, tandis que le FC Juárez est seizième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de la capitale, qui a ouvert le score grâce à un but de Lucas passerini quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 4. Mais plus tard, le FC Juárez a réagi et a égalisé le match avec un but de Pol garcia à la minute 19. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, qui a renversé le score autour de l’établissement du 2-1 grâce à un but de Gustavo Vélasquez à la 35e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-1.

Le tableau d’affichage n’a pas bougé en deuxième période, le match s’est donc terminé sur le résultat 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Juárez de Ricardo Ferretti soulagé José Garcia, Luis Pavez et Jaime Gomez pour Flavio Santos, Image de balise Alberto Acosta et Paul Aguilar, tandis que le technicien du Croix Bleue, Juan Maximo Reynoso, a ordonné l’entrée de Roberto Alvarado, Edgar gutierrez, Julio César Dominguez, Adrien Aldrete et Rodrigo Huescas fournir Joaquin Martinez, Alexis Gutiérrez, Alexis Pena, Lucas passerini et Walter Montoya.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, quatre pour Image de balise Alberto Acosta, Hugo González, Matias García et José Esquivel, de l’équipe locale et quatre pour Juan Escobar, Joaquin Martinez, Guillermo Fernández et Alexis Pena, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Juárez obtient cinq points et le Croix Bleue avec 10 points.

Le lendemain de la compétition affrontera le FC Juárez à domicile contre Lion, Pendant ce temps, il Croix Bleue affrontera dans son fief devant le Querétaro.